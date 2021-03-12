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تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 12ـ 3 ـ 2021 حالة من انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت لمنخفض جوي أثّر على درجات الحرارة وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى أول أمس على القاهرة إلى 34 درجة.

وأضافت "شاكر"، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 23 درجة، محذرة من تخفيف الملابس لتقلب درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، لافتة إلى أن السواحل الشمالية مازال لديها فرصة لتساقط الأمطار.

بيان بدرجات الحرارة
بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 11 العظمى 22
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 18
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 20
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 23
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في السويس الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في العريش الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في رفح الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 23
درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 22
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 18 والعظمى 24
درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 18
درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 15 والعظمى 26
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 23
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 24
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 12 والعظمى 30
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 30
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 13 والعظمى 31
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 14 والعظمى 32
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 32
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 33
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 31
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 30
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 30
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 29

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