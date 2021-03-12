تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة في محافظة الإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة 12ـ 3 ـ 2021 حالة من انخفاض في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وقالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت لمنخفض جوي أثّر على درجات الحرارة وأدى لارتفاعها بشكل ملحوظ، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى أول أمس على القاهرة إلى 34 درجة.





وأضافت "شاكر"، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا آخر في درجات الحرارة لتعود لمعدلاتها الطبيعية، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 23 درجة، محذرة من تخفيف الملابس لتقلب درجات الحرارة ما بين ارتفاع وانخفاض، لافتة إلى أن السواحل الشمالية مازال لديها فرصة لتساقط الأمطار.





بيان بدرجات الحرارة

بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات مصر: