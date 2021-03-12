حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 12 مارس 2021.. "لا تترك فرصة للاحتفال تفلت من يدك"

يوافق اليوم 12 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 12 مارس 2021.





برج الحمل: إعادة علاقات مقطوعة للتواصل من جديد على رأس قائمة أولويّاتك، هذا يشمل صِلَة الرّحِمْ لقراباتك وأصهارك.





برج الثور: انغمس فى عملك بجدٍ وإجتهاد بعيدًا عن مشاكل الآخرين، هى لقمة عيشك وأنت لا تحتاج لتذكيرك بأهميتها لتأمين نفقات أسرتك.





برج الجوزاء: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالًا لتسمع العبارة المُستفزّة،القانون لا يحمى المغفلين.





برج السّرطان: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الأسد: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة، عصفورٌ فى اليد.





برج العذراء: الغيرة شعور إنسانى لكن الحسد شعور مَرَضِى،لا تقم باستشارة صديق فى إختيار شرائك لسيّارة بينما هو لايمتلك درّاجة، الإحساس نعمة.





برج الميزان: لاتترك أيّة فرصة لاحتفال أو تجمّع كبير تفلت من يدك دون أن تحضرها، الحفلات تزيد من فرصتك لبناء علاقات جديدة وتقوية القديمة.





برج العقرب: مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ ماليًا وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان، النّاس لبعضها.





برج القوس: التوترات النفسية قد تسبب تساقط الشعر، بفضل الله تَعَالى فاليوم قد تتمكن من إنهاء مشكلة عاطفيّة نَغّصت عيشك بحصولك على الإجابة الشافية.





برج الجدى: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع، مقولة عليك تطبيقها فى المنزل أو مكان العمل حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.





برج الدّلو: لاتسمح لأحد الخبثاء أن يُغريك بالإسراع فى العمل على حساب فحص التفاصيل، عند وقوع الخطأ سيقوم بتوريطك ويستمتع بمشاهدتك من بعيد.



