Advertisements

مصرع مهندس مدني أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
Advertisements
لقى مهندس مدني مصرعه أسفل عجلات القطار "بورسعيد ـ الزقازيق"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع المدعو" مصطفي. م. السيد 26 عامًا، ويعمل مهندس مدني، وذلك أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد ـ الزقازيق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث الإسماعيلية.

وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة طالبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتي تبين عدم وجود شبه جنائية في الحادث، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السكة الحديد

أخبار تهمك

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ يوم

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ ربع ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 18 ساعة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ ساعة و 25 دقيقة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

مصرع عجوز أسفل عجلات القطار بقرية "نشوة" في الشرقية

مصرع موظف خلال عبور شريط السكة الحديد بمحطة شبرا الخيمة

مصرع عامل أسفل عجلات قطار أثناء عبوره السكة الحديد بطوخ

مصرع مهندس أسفل عجلات قطار بدمنهور

ارتكبت خطأ فادحا.. مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار في الشرقية

مصرع ربة منزل وطفلها أسفل قطار الإسماعيلية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

07:51 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين