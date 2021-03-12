مصرع مهندس مدني أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية

لقى مهندس مدني مصرعه أسفل عجلات القطار "بورسعيد ـ الزقازيق"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.





وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع المدعو" مصطفي. م. السيد 26 عامًا، ويعمل مهندس مدني، وذلك أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد ـ الزقازيق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث الإسماعيلية.



