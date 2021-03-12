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مصرع مهندس مدني أثناء عبوره شريط السكة الحديد في الإسماعيلية
الجمعة 12/مارس/2021 - 08:01 ص
هشام إسماعيل
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لقى مهندس مدني مصرعه أسفل عجلات القطار "بورسعيد ـ الزقازيق"، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من معبر غير شرعي، أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث محافظة الإسماعيلية.
وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث المحافظة، يفيد بمصرع المدعو" مصطفي. م. السيد 26 عامًا، ويعمل مهندس مدني، وذلك أسفل عجلات القطار المتجه من بورسعيد ـ الزقازيق، أثناء عبوره شريط السكة الحديد أمام إستاد نادي القناة دائرة ثالث الإسماعيلية.
وتم نقل جثة المتوفى لثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة طالبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والتي تبين عدم وجود شبه جنائية في الحادث، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المتوفى.
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