حظك اليوم.. توقعات برج العقرب 12 مارس 2021

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توقعات برج العقرب اليوم 12 مارس 2021

مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ ماليًا وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان، النّاس لبعضها.





صفات برج العقرب:

مواليد برج العقرب، يتميزون بأنهم طموحين للغاية، وهادئون ويكرهون التشاؤم والمتشائمين، ويحبون الصدق، ولا يميلون إلى فضح الأسرار، ولديهم جاذبية من نوع خاص تجعله محور اهتمام من حوله، ولكن مشكلته الرئيسة الشك والخوف من الخيانة التي لا يغفرها أبدًا.



