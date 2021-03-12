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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:36 ص
برج القوس
برج القوس
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تقدم لكم بوابة الفجر، خدمة حظك اليوم، وتوقعات الأبراج اليومية، لمحبي قراءة الأبراج والطالع الفلكي.

توقعات برج القوس اليوم 12 مارس 2021
التوترات النفسية قد تسبب تساقط الشعر، بفضل الله تَعَالى فاليوم قد تتمكن من إنهاء مشكلة عاطفيّة نَغّصت عيشك بحصولك على الإجابة الشافية.

صفات برج القوس:
مواليد برج القوس يتميزون بالعفوية، والقوة والجرأة، ويحبون الرومانسية وفصل الشتاء، والمغامرة وهم كرماء جدا، ولا يكترثون للخسارة، ويثقون بمن حولهم بصورة عمياء وهم ناجحون وقياديون جيدون، ولكن رغم كل هذا أحيانا تنتابه نوبات من القلق.

أشهر مواليد برج القوس: بروس لي، وونستون تشرشل، ومارك توين، ولودوينغ فان بيتهوفين، وولت ديزني.

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