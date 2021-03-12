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بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل
الجمعة 12/مارس/2021 - 07:51 ص
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قالت الفنانة وفاء مكي، إنها انقطعت عن التمثيل منذ فترة بسبب رغبتها في العناية بابنها لصغر سنه، وليس كما بسبب أزمتها الشهيرة، والتي دخلت على إثرها السجن لمدة 10 سنوات.
وقالت خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" إنها لا تشعر بأنها مرت بأزمة من الأصل، قائلة "ولكل جواد كبوة".
وأضافت: "لو حطوا الأزمة دي في كفة وحطوا صحتي في كفة هقول صحتي الحمد لله، الأنبياء دخلوا السجن واتحبسوا، وبالنسبة لي لما تيجي في صحتي كده تبقى أحسن".
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