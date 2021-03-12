بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل





قالت الفنانة وفاء مكي، إنها انقطعت عن التمثيل منذ فترة بسبب رغبتها في العناية بابنها لصغر سنه، وليس كما بسبب أزمتها الشهيرة، والتي دخلت على إثرها السجن لمدة 10 سنوات.





وقالت خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم" إنها لا تشعر بأنها مرت بأزمة من الأصل، قائلة "ولكل جواد كبوة".‏



