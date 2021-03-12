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بعلم واشنطن.. تعرف على تفاصيل استهداف إسرائيل للسفن الإيرانية

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
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نقلت قناة العربية الإخبارية، عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، تفاصيل استهداف إسرائيل للعديد من السفن الإيرانية التي كانت تتجه إلى سوريا.

وقالت الصحيفة، إن إسرائيل استهدفت منذ 2019 العديد من السفن الإيرانية التي كانت متجهة إلى سوريا محملة بالنفط.

وأوضحت، أن الهجمات الإسرائيلية على سفن النفط الإيرانية تمت بالتنسيق مع واشنطن، وإيران لم تعلن عن الهجمات الإسرائيلية على سفنها حتى "لا تبدو علامة ضعف".

الجدير بالذكر أن إسرائيل تعهدت في أكثر من مرة بمنع حصول إيران على قنبلة نووية، سواء باتفاق مع الولايات المتحدة وطهران، أم دون اتفاق.

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