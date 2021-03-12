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أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:12 ص
أسعار الدولار مقابل الجنيه
أسعار الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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أفتتحت اسعار الدولار مقابل الجنيه الأمريكي تعاملات  اليوم  الجمعة 12 ماارس 2021 على استقرار،  في الوقت الذي أعلن فيه المركزي المصر زيادة احتياطتيه التى يمتلكها من النقدي الأجنبي بقية 100 مليون دولار في فبراير الماضي ليصل إلى 40.200 مليار دولار.

 

أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ بداية الأسبوع وحتي اليوم الخميس11 مارس 2021:

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعات في بداية تعاملات هذا الأسبوع بقيمة قرشين؛ ليصل بنهاية تعاملات الأحد الماضي إلى 15.67 للشراء و 15.77 جنيه للبيع، بعدها حقق استقرار عند تلك المستويات حتي بداية تعاملات اليوم الخميس 11-3-2021، والتى خسر خلالها  نحو 4 إلى 5 قروش.


 

اسعار الدولار بداية تعاملات اليوم الجمعة  12 مارس 2021 :


بنك الإسكندرية: 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي :(CIB)   15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

البنك الأهلي المصري: 15.66 للشراء،  15.76للبيع.

البنك الأهلى الكويتى- مصر:     15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك عودة:  15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

البنك المصرى لتنمية الصادرات:  15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك مصر:      15.66 للشراء و    15.67 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:  15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

كريدى أجريكول:    15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك مصر ايران:    15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك بلوم:  15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك HSBC: 15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

بنك التنمية الصناعية:     15.66 للشراء،   15.76 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK:       15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع.

المصرف العربى الدولى:       15.68 للشراء ، و 15.78 للبيع

 

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