موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يواجه الزمالك، منافسه الأهلي، يوم 18 أبريل المقبل، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وقد حقق الزمالك الفوز بالأمس على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد القاهرة.





ويحتل الزمالك في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.





وسيخوض الزمالك ثلاث مواجهات قبل هذه المباراة، حيث سيلعب مباراة في كأس مصر، ولقاءين في دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي ومولودية الجزائر.



