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اسعار الاسماك اليوم الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:50 ص
الاسماك
الاسماك
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الأسماك اليوم الخميس 12  مارس 2021، في مصر ، وسط استمرار دعم وزارة الرزراعة للصيادين وإنشاء المزراع السمكية لتلبية الطلب عليه.

أسعار الاسماك في الأسواق اليوم  الجمعة  12 مارس 2021 :

بلغ سعر كيلو "السمك البلطي" أشهر الأسماك التى تشتهر بها مصر 20 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا، وحقق سعر كيلو الجمبري ثابتا بين 300 جنيه و380 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور، وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ثابتا بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.

الزراعة  تستجيب لطلبات الصيادين وتقسط مديونية المزارع السمكية:

وأعلنت وزارة الرزاعة أن  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، موافقة مجلس الوزراء على السير في إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزارع السمكية طبقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، مع مراعاة إستبعاد المزارع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات طبقاً لخطة الدولة لتطوير البحيرات .

وايضا الموافقة على جدولة وتقسيط المديونيات المتأخرة للملتزمين بالسداد عند التعاقد الجديد، وقد اعرب مصيلحي عن سعادته باستصدار هذا القرارلانه  سيساهم فى تقليص تلك المديونيات التي  وصلت ل 232 مليون جنيه والتي تتضاعف سنويا وتنذر بعواقب عديدة .. وكذلك الموافقة على إسناد أعمال تقييم مقابل الانتفاع  بالمزارع السمكية إلى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، مع مراعاة أن تتناسب القيمة الإيجارية مع ظروف كل منطقة، طبقاً للمزايا التي تتمتع بها كل منطقة.

ووجه مصيلحي  بسرعة تشكيل لجان من الإدارات المختصة بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية  لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال ٤٨ ساعة .

 كما توجه بالشكر لأصحاب المزارع السمكية لاستجابتهم لتسديد جزء من المديونيات والتي وصلت ل 90 مليون جنيه 

 

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