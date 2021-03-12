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مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 ص
الاهلي
الاهلي
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبدالمنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري حال استمرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر في منصبه وعدم رحيله.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار" أن كهربا سيرحل عن الأهلي إلى الدوري السعودي حال استمرار موسيماني.

وتابع عمر ربيع ياسين في برنامجه أن موسيماني يرفض استمرار كهربا مع الفريق في الفترة الجارية بسبب التجازوات التي يقوم بها اللاعب واعتراضه المستمر على عدم المشاركة.

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كهربا دوري ابطال افريقيا الاهلي

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