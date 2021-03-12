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فيدرر يقرر الانسحاب من بطولة دبي للتنس

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:00 ص
فيدرر
فيدرر
وكالات
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قرر روجر فيدرر الانسحاب من بطولة دبي للتنس بعد خروج المصنف الأول على العالم سابقاً من دور الثمانية ببطولة قطر المفتوحة، في أول مشاركة له في أكثر من عام.

 

تغلب اللاعب السويسري، الذي عاد للعب بعد خضوعه لجراحتين في الركبة في العام الماضي، على البريطاني دان إيفانز في أول مباراة في الدوحة، لكنه خسر 3-6 و6-1 و7-5، أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

 

وقال فيدرر الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى: "كانت عودة رائعة إلى بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين، أحببت كل دقيقة لعبتها في الدوحة، قررت أنه من الأفضل أن أعود للتدريبات، وبذلك سأنسحب من بطولة دبي المقامة في الأسبوع المقبل".

 

ونال فيدرر اللقب ثماني مرات في دبي، وجاء لقبه الـ100 في بطولات المحترفين بالإمارات في 2019.

 

كما قرر فيدرر عدم الدفاع عن لقبه في بطولة ميامي المفتوحة، والمقامة من 22 مارس وحتى الرابع من أبريل.

 

وكان فيدرر يأمل في العودة خلال أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، لكنه فضل التركيز على البطولات التي ستساعده على استعادة لياقته قبل ويمبلدون.

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