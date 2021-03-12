Advertisements

أسعار اللحوم البلد والمستوردة اليوم الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 08:56 ص
اللحوم البلدي والمستوردة
اللحوم البلدي والمستوردة
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت أسعار اللحوم اليوم    الجمعة 12-3-2021  في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة  في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي،  وقيام وزارة الزراعة بتوزيع عدد كبير من اللقاحات البيطرية للقضاء على مرض الحمي القلاعية.

 أسعار اللحوم اليوم: 

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 85 إلى 160 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم  ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

 

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل  السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

 وزارة الزراعة تفتح مزرعة النوبارية للانتاج الحيواني:

ومن جانبها اعلنت وزارة الزراعة إنها تقوم بمجودات كبيرة لتلقيح  المواشي من مرض الحمي القلاعية، حيث بلغ حجم إنتاجها من لقاحات هذا المرض نحو 7 مليون جرعة.

وقامت وزارة الزراعة هذا الاسبوع  بافتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدان بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حالياً في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين، كما نجحت وزارة الزراعة في توفير تمويلات لمشروع البتلو بقيمة 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، إستفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو اللحمه البلدي اللحوم المستوردة اللحوم البلدي اسعار اللحوم في مصر أسعار اللحوم

أخبار تهمك

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصريح جديد من رئيس الوزراء عن سد النهضة في مؤتمر مع نظيره السوداني

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الإسماعيلي يتحرك رسميا لمعاقبة موسيماني

منذ يوم

انخفاض الحرارة.. تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 13 ساعة

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الأحد 21-2-2021 في السوق المحلي

أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22-2-2021.. المفروم يبدأ من 110 جنيهات

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 23-2-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 24-2-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم السبت 27-2-2021 في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم الأحد 28-2-2021 في الأسواق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:56 م

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

07:51 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين