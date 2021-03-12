أسعار اللحوم البلد والمستوردة اليوم الجمعة 12 مارس 2021

استقرت أسعار اللحوم اليوم الجمعة 12-3-2021 في الأسواق المصرية ومحلات الجزارة في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي، وقيام وزارة الزراعة بتوزيع عدد كبير من اللقاحات البيطرية للقضاء على مرض الحمي القلاعية.

أسعار اللحوم اليوم:

تراوح سعر كيلو البتلو ما بين 90 إلى 175جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو لحم الضأن ما بين 100 إلى 180جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 85 إلى 160 جنيها.، بينما تراوح سعر لحوم البتلو بالعظم ما بين 79 إلى 170 جنيهًا، وتراوح كيلو لحم الضأن بالعظم ما بين89 إلى 170جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم العادي 110-125 جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وزارة الزراعة تفتح مزرعة النوبارية للانتاج الحيواني:

ومن جانبها اعلنت وزارة الزراعة إنها تقوم بمجودات كبيرة لتلقيح المواشي من مرض الحمي القلاعية، حيث بلغ حجم إنتاجها من لقاحات هذا المرض نحو 7 مليون جرعة.

وقامت وزارة الزراعة هذا الاسبوع بافتتاح مزرعة للإنتاج الحيواني بالنوبارية في اطار توجيهات فخامة رئيس الجمهورية برفع كفاءة اصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشي بالإيجار على مساحة 40 فدان بالأراضي الجيرية وتبلغ الطاقة الإستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حالياً في فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين، كما نجحت وزارة الزراعة في توفير تمويلات لمشروع البتلو بقيمة 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس، إستفاد منها 20 ألف مستفيد من صغار المربيين.