Advertisements

الأهلي يحسم مصير نجمه من مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

اتخذ الطاقم الطبي في الأهلي قرارا بتأجيل حسم الموقف النهائي لنجم الفريق طاهر محمد طاهر من خوض مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي. 

وينتاب الجهاز الطبي في الأهلي بعض المخاوف من مشاركة طاهر محمد طاهر أمام فيتا كلوب وذلك تحسبًا لحدوث أي مضاعفات في إصابته بعد أن تعرض إلى التواء في كاحل القدم أثناء مشاركته الأفريقية الأخيرة.

وطالب الطاقم الطبي للأهلي من الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الحصول على بعض الوقت من أجل تقييم موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة في المباريات مع الأهلي وتحديدا في المواجهة الصعبة المقبلة أمام الفريق الكونغولي.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقف طاهر محمد طاهر النهائي من السفر خلال الساعات المقبلة مع بعثة القلعة الحمراء المتجهة إلى الكونغو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 19 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ أقل من ساعتين

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين