الأهلي يحسم مصير نجمه من مواجهة فيتا كلوب





اتخذ الطاقم الطبي في الأهلي قرارا بتأجيل حسم الموقف النهائي لنجم الفريق طاهر محمد طاهر من خوض مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي.





وينتاب الجهاز الطبي في الأهلي بعض المخاوف من مشاركة طاهر محمد طاهر أمام فيتا كلوب وذلك تحسبًا لحدوث أي مضاعفات في إصابته بعد أن تعرض إلى التواء في كاحل القدم أثناء مشاركته الأفريقية الأخيرة.





وطالب الطاقم الطبي للأهلي من الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الحصول على بعض الوقت من أجل تقييم موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة في المباريات مع الأهلي وتحديدا في المواجهة الصعبة المقبلة أمام الفريق الكونغولي.





ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقف طاهر محمد طاهر النهائي من السفر خلال الساعات المقبلة مع بعثة القلعة الحمراء المتجهة إلى الكونغو.



