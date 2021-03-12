الأهلي يحسم مصير نجمه من مواجهة فيتا كلوب

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الأهلي يحسم مصير نجمه من مواجهة فيتا كلوب
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:30 ص
ريهام عبد المحسن
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اتخذ الطاقم الطبي في الأهلي قرارا بتأجيل حسم الموقف النهائي لنجم الفريق طاهر محمد طاهر من خوض مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي.
وينتاب الجهاز الطبي في الأهلي بعض المخاوف من مشاركة طاهر محمد طاهر أمام فيتا كلوب وذلك تحسبًا لحدوث أي مضاعفات في إصابته بعد أن تعرض إلى التواء في كاحل القدم أثناء مشاركته الأفريقية الأخيرة.
وطالب الطاقم الطبي للأهلي من الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الحصول على بعض الوقت من أجل تقييم موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة في المباريات مع الأهلي وتحديدا في المواجهة الصعبة المقبلة أمام الفريق الكونغولي.
ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقف طاهر محمد طاهر النهائي من السفر خلال الساعات المقبلة مع بعثة القلعة الحمراء المتجهة إلى الكونغو.
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