وكيل أعمال ألابا يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة

تحدث بيني زاهافي وكيل أعمال النمساوي ديفيد ألابا نجم بايرن ميونخ الألماني عن حقيقة الأنباء التي أكدت توصله لإتفاق مع خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجديد من أجل انضمام النجم النمساوي إلى النادي الكتالوني.





وأشارت تقارير صحفية إلى أن لابورتا عقد إجتماعاً مع وكلاء أعمال ألابا وهما بيني زاهافي وفالي رمضاني وأنه قد توصل لإتفاق لإنتقال النجم النمساوي إلى الكامب نو.





وألمحت التقارير الصحفية أن عقد ألابا مع بايرن ميونخ ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي وقد أعلن النجم النمساوي في الآونة الأخيرة عن رحيله عن الفريق البافاري وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه.





وعن التوصل لإتفاق مع برشلونة, قال بيني زاهافي في تصريحات صحفية:" هذا ليس صحيحاً ".



