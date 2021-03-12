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أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:02 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استقرت اسعار الدواجن واللحوم البيضاء  اليوم الجمعة 12 مارس 2021، مع ارتفاع حجم الانتاج منها، وتحقيق مصر فائض لتصدير.

 

 وحقق  سعر كيلو الدجاج في المزرعة  نحو 25 جنيه للكيلو الواحد على ان تتراوح قيمته بالنسبة للمستهلك إلى نحو 27 جنيه للكيلو ،  وتراوحت سعر كارتونة البيض بين 38 جنيه وحتى 42 جنيها.

 

 

من جانبة أكد الدكتور  محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، على أن الدوللة تواصل جهودها في مكافحة مرض انفللونزا الطيور، حيث   أننتجت 150 مليون جرعة لأنفلونزا الطيور ،  ونحاول تلبية طلبات الخدمات البيطرية من اللقاحات المحلية المنتجة طبقاً لجدول التحصينات السيادية ، حيث يتم   ربط الخطة الإنتاجية للقاحات البيطرية بمنافذ التوزيع تأكيداً على ضمان صلاحيتها ، ولدينا منافذ لتوزيع اللقاحات البيطرية المحليفي 19 محافظة، حيث يوجد    أسطول من العربات المجهزة لنقل اللقاحات البيطرية وحفظها بـــ 19 محافظة


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