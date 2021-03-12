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الأسهم اليابانية تواصل ارتفاعتها للجلسة الرابعة على التوالي

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة، إذ انتعشت أسهم التكنولوجيا بينما ظلت معنويات المستثمرين تلقى الدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة المنخفضة والإنفاق المالي الكبير سيواصلان دعم النمو الاقتصادي العالمي.

وصعد المؤشر "نيكي" القياسي 1.73 بالمئة إلى 29717.83 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.36 بالمئة إلى 1951.06 نقطة. وفي الأسبوع، ربح المؤشران نيكي وتوبكس نحو ثلاثة بالمئة.

وانتعشت أسهم التكنولوجيا والطاقة من خسائر تكبدتها في الآونة الأخيرة مقتدية بنظيراتها الأمريكية، لكن هذا تبدد جزئيا جراء عمليات بيع في قطاعي العقارات والخدمات المالية.

وظلت المعنويات بصفة عامة إيجابية بسبب توقعات قوية بأن النمو العالمي سيتسارع مع تطعيم المزيد من الدول مواطنيها من فيروس كورونا المستجد.

وقفزت أسهم شركة التجارة الإلكترونية راكوتين 8.64 بالمئة بعد تقارير ذكرت أن الشركة ستشكل تحالفا رأسماليا مع جابان بوست هولدينجز التي ارتفعت أسهمها 4.89 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة 3.35 بالمئة بعد أن قُيمت شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانج، التي تملك سوفت بنك فيها حصة 35.1 بالمئة، عند نحو 109 مليارات دولار في أول جلسة تداول لها يوم الخميس.

وقالت مصادر إن جراب هولدينجز لتطبيقات النقل التشاركي ومقرها سنغافورة، والمدعومة أيضا من سوفت بنك، تجري محادثات لطرح أسهمها في البورصة عبر اندماج قد يقيم الشركة عند نحو 40 مليار دولار.

وتصدر سهم أستيلاس فارما قائمة الأسهم الخاسرة على توبكس 30 إذ انخفض 0.68 بالمئة وتلاه سهم طوكيو مارين هولدينجز الذي تراجع 0.43 بالمئة.

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