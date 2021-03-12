جمهور بورسعيد يشيد باستعراضات فرقة "رضا" ويوجه رسالة شكر لوزيرة الثقافة









أبهرت فرقة "رضا" للفنون الشعبية، جمهور بورسعيد فى أولى حفلاته علي مسرح المركز الثقافي بمدينة بورسعيد، التى قدمت أمس الخميس ضمن فعاليات احتفالات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلقت فعالياتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يوم الخميس الماضى ٤ مارس الجارى .





وتحت إشراف قطاع شئون الانتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، شاركت فرقة رضا فى الحفل بباقة من أشهر استعراضاتها الفنية، يدعمها ديكور مبهر وشاشات عرض عملاقة تزينت بشعار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، مما أضاف المزيد من الجمال والبهجة على الحفل، وقدم الجمهور الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي هذه الحفلات وإطلاق هذا الحراك الفنى .





وحضر الحفل المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، واللواء سيد سايب مساعد محافظ بورسعيد، واللواء محمد إبراهيم مستشار محافظ بورسعيد، والمخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافى لمحافظة بورسعيد، وعدد رجال الصحافة والإعلام، ومن المقرر أن تقدم الفرقة حفلتها الثانية اليوم الجمعة والثالثة غدا السبت، أيضا بالمركز الثقافي بمدينة بورسعيد .



