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الذهب يواصل الهبوط وتوقعات بتراجعه إلى 1700 دولار للأوقية

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:24 ص
الذهب العالمي
الذهب العالمي
وكالات
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تراجعت أسعار الذهب عالميا يوم الجمعة إذ فرض ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار ضغوطا على المعدن الأصفر، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أسابيع.

 

ونزل "الذهب" في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1716.86 دولار للأوقية . وتراجعت أسعار المعدن لأدنى مستوى في تسعة أشهر يوم الاثنين، لكن انخفاض عوائد الخزانة أوقد شرارة انتعاش وضع الذهب على مسار تحقيق مكسب أسبوعي بواقع واحد بالمئة.

 

وقال ستيفن إينس كبير إستراتيجي السوق لدى شركة أكسي للخدمات المالية "إنه عمل العوائد المرتفعة في الأساس وعلى الرغم من أن العوائد لم تواصل الارتفاع، فإن المشكلة هي أنها لم تنخفض، ويشكل هذا مشكلة".

 

وأضاف "الذهب سيستقر عند نحو 1700 دولار... ما لم نبلغ مستوى جديدا بفعل ارتفاع العوائد".

 

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، بينما انتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع تقريبا.

 

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع القادم لتحديد اتجاه سياسته النقدية.

 

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على مشروع قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار ليدخل حيز التنفيذ وقال إنه سيعكف على تسريع عمليات التحصين من كوفيد-19 والدفع بالبلاد بشكل أكبر للاقتراب من حالتها الطبيعية بحلول الرابع من يوليو تموز.

 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.91 دولار للأوقية، لكنها تتجه لأفضل أسبوع منذ أواخر يناير كانون الثاني بارتفاع 2.9 بالمئة. ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2339.48 دولار.

 

وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1200.31 دولار ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في أربعة أسابيع بمكسب 6.3 بالمئة.

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