د.حماد عبدالله يكتب: الأفلام الوثائقية !!









هذه الطفرة التي حدثت في التليفزيون المصري – وخاصة في القناة الإخبارية بأن أفردت مساحات واسعة لأفلام وثائقية من إنتاج التليفزيون .

لقد شاهدت بعناية شديدة ذلك الفيلم الوثائقي ( خمسة أيام في قنا ) – حيث مكث فريق الإعداد والتصوير في تلك المحافظة جنوب مصر – وأديرت تلك المجموعة بقيادة ناجحة جداً من المخرجة تغريد العصفوري – لكي تسجل حركة الحياة في عدة مدن وقرى هامة في تلك المحافظة – مثل قرية "جراجاس"وصناعة الفخار والكليم والحصير والسجاد فيها – وكذلك تلك المنتجات المتميزة من المنسوجات اليدوية التي تنتج على نول مصري قديم يسمى ( نول الحفرة ) – حيث يحفر في أرض المشغل – حفرة يجلس على حافتها النساج – لكي يضغط بقدميه على دواسات النول – التى تبدل طبقتى ( السداء ) وتحذف لحمات النسيج من الحرير لإنتاج ما يعرفه بأسم ( الفركة السوداني ) – وهما من أكثر المنتجات شيوعاً في مدينة " أخميم " و"جراجاس " في محافظة قنا – وتصدر كل منتجاتها إلى السودان .

















كما أن تَعَرُضْ المخرجة للمنتجات الحرفية مثل صناعة الفخار التى يتميز إنتاجها في قرى جنوب مصر , والتي تأخذ أشكالاً حسب الإستخدام – فمن (القُدَور) لحفظ المواد التموينية (سمن وزيت وعسل ومِشْ )و"القلل"– للمياه وكذلك وحدة ( الزير) – كسعة أكبر للمياه في صحن المنزل .

كما تعرضت المخرجة لإنتاج "الكليم "من صوف"الغنم" المصبوغ – وكذلك العاملين في هذه الصناعات الحرفية – التي حافظ الصعيد والوادي الجديد , والواحات البحرية، وبعض قرى الوجه البحري , على إنتاج تلك الحرف المصرية الأصل والمنشأ والهوية , ولعل إنتقال الكاميرا إلى المناطق السكنية وطبيعتها الخاصة – حيث ( البيوت ) من الطين , وتجاورها بل تلاصقها ببعضها البعض , تلك البيئات الريفية الجنوبية والتي تختلف تماماً عن مثيلتها في وجه بحري أو حنى تلك التي في واحات مصر الغربية - فكل مجتمع تنعكس ثقافته على منتجاته البيئية وكذلك عمارته السكنية – ومع ذلك نجد بأن الخرسانة المسلحة – قد طالت تلك المجتمعات السكنية لكي تشوه صوره جميلة ورائعة لمنتجات إنسانية ملبية لإحتياجات السكان - ولعل إنتقال الكاميرا إلى الأسواق – حيث تبادل السلع والبهائم وأيضاً أماكن الترفيه – مثل الموالد والملاهي التي تقلصت أدواتها البسيطة إلى المراجيح , والزقازيق , وركوب الحمير , وسباق الخيل ورقصها على المزمار الصعيدي ( البلدي ) .





إن الفيلم التسجيلي الوثائقي "لخمس أيام في قنا "– يستحق إبداء الإعجاب به وبمعديه – ويستحق الشكر لإدارة قناة النيل للأخبار المنتجة لمثل هذه الأفلام الوطنية الشديدة الإحترام .