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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:39 ص
الذهب
الذهب
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وسط تراجعات حادة تشهدها خلال الاسبوعين الماضيين بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

 

أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة 12 مارس 2021 :

عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.

 عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.

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