أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021

استقرت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وسط تراجعات حادة تشهدها خلال الاسبوعين الماضيين بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة 12 مارس 2021 :

عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.

عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.