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أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 12 مارس 2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:39 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة 12
مارس 2021، وسط تراجعات حادة تشهدها خلال الاسبوعين الماضيين بالتزامن مع ارتفاع
عوائد سندات الخزانة الأمريكية .
أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة 12 مارس 2021 :
عيار 21 يسجل سعر 764 جنيها للجرام.
عيار 24 اليوم 873.25 جنيه.
عيار 18 سعره 654.75 جنيها للجرام.
سجل الجنيه الذهب 6112 جنيها.
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