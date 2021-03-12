Advertisements
دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للمكتبات
الجمعة 12/مارس/2021 - 09:40 ص
Advertisements
احتفالا باليوم العالمي للمكتبات أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، عن خصم ٥٠% على كل إصدارات دار الكتب والوثائق من ١٠ مارس حتى ١٨ مارس ٢٠٢١. كما تقيم الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات وورش العمل في المكتبات الفرعية بالإضافة إلى نشاط متنوع للمكتبات المتنقلة في مراكز الشباب بالجيزة ومعرض للكتب مع أنشطة ثقافية وفنية.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بنشر الثقافة للجمهور من خلال إتاحة الإصدارات المختلفة والبرامج الثقافية وذلك بهدف التأكيد على دور المكتبات وأهميتها في حياة المجتمعات. وجدير بالذكر أن دار الكتب- إدارة مركزية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية- هى المكتبة الوطنية لجمهورية مصر العربية بما تحويه من كنوز المعرفة وذخائر الذاكرة الإنسانية بصفة عامة والذاكرة العربية بصفة خاصة وتقوم دار الكتب بدورها القومي في حفظ هذا التراث وفهرسته ورقمنته وإتاحته للمصريين والعرب.
Advertisements