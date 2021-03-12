دار الكتب تحتفل باليوم العالمي للمكتبات









احتفالا باليوم العالمي للمكتبات أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى، عن خصم ٥٠% على كل إصدارات دار الكتب والوثائق من ١٠ مارس حتى ١٨ مارس ٢٠٢١. كما تقيم الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات وورش العمل في المكتبات الفرعية بالإضافة إلى نشاط متنوع للمكتبات المتنقلة في مراكز الشباب بالجيزة ومعرض للكتب مع أنشطة ثقافية وفنية.











