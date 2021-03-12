Advertisements

حواس يستقبل أول وفد أمريكي بعد جائحة كورونا أمام تمثال أبو الهول

الجمعة 12/مارس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
التقى عالم الآثار المصرية الدكتور"زاهي حواس"، القنصل الامريكي بالقاهرة السيد جيف لودينسكي، ووفدًا أمريكيا رفيع المستوى؛ من بينهم مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.

وقال حواس، إن تمثال أبو الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددًا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها اى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها اى ممرات.

وتحدث، عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قام بها بمنطقة سقارة وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي وانه يبحث حاليا عن مقبرة إيمحتب بسقارة.

وأوضح حواس، انه سوف يعلن عن كشف أثري في أبريل القادم من مدينة الاقصر.

وأضاف، أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.

وأكد الخبير السياحي الدكتور مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة شركة دومنينت أن الشركة استطاعت أن تنظم رحلات سياحية علي مستوي عالي مع الدكتور زاهي حواس، وذلك من خلال أرسال رسالة للعالم أجمع ان مصر آمنه ودعوة شعوب العالم بزيارة مصر.

وأشار، حواس أنه قبل نهاية شهر مارس الجاري سوف يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية، والذي يتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

أخبار تهمك

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد: درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 11 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 19 ساعة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين