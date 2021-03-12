حواس يستقبل أول وفد أمريكي بعد جائحة كورونا أمام تمثال أبو الهول

التقى عالم الآثار المصرية الدكتور"زاهي حواس"، القنصل الامريكي بالقاهرة السيد جيف لودينسكي، ووفدًا أمريكيا رفيع المستوى؛ من بينهم مثقفون وأدباء وأساتذة في الجامعات وشخصيات عامة أمام تمثال أبو الهول.



وقال حواس، إن تمثال أبو الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، مشددًا على أن تلك الادعاءات التي تقول إن هناك مدينة مفقودة تحت أبو الهول لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها اى دليل علمي على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذي تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها اى ممرات.



وتحدث، عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قام بها بمنطقة سقارة وعن حفائره بوادي القرود بالوادي الغربي وانه يبحث حاليا عن مقبرة إيمحتب بسقارة.



وأوضح حواس، انه سوف يعلن عن كشف أثري في أبريل القادم من مدينة الاقصر.



وأضاف، أن أهم كشف في القرن ٢١ هو اكتشاف بردية وادي الجرف التي تحدثنا عن أسرار كثيرة في بناء هرم خوفو، موضحًا أن الاكتشافات الأثرية التي تقوم بها وزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية في كل دول العالم.



وأكد الخبير السياحي الدكتور مصطفي لطفي رئيس مجلس إدارة شركة دومنينت أن الشركة استطاعت أن تنظم رحلات سياحية علي مستوي عالي مع الدكتور زاهي حواس، وذلك من خلال أرسال رسالة للعالم أجمع ان مصر آمنه ودعوة شعوب العالم بزيارة مصر.



وأشار، حواس أنه قبل نهاية شهر مارس الجاري سوف يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي موكب المومياوات الملكية، والذي يتحرك من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.