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تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة المقبلة

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:03 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز قبل إنطلاق الجولة الجديدة من المسابقة.


وتلعب اليوم الجمعة ١٢ مارس أولى مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بين فريقي نيوكاسل يونايتد واستون فيلا.


ويحتل فريق مانشستر سيتي حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٦٨ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- مانشستر سيتي 68 نقطة
2- مانشستر يونايتد 54 نقطة
3 – ليستر سيتي 53 نقطة
4- تشيلسي 50 نقطة
5- وست هام 48 نقطة
6 – إيفرتون 46 نقطة
8 – توتنهام 45 نقطة
7- ليفربول 43 نقطة
9 – أستون فيلا 40 نقطة
10- أرسنال 38 نقطة
11- ليدز يونايتد 35 نقطة
12- وولفرهامبتون 35 نقطة
13- كريستال بالاس 34 نقطة
14- ساوثهامبتون 33 نقطة
15 – بيرنلي 30 نقطة
16- نيوكاسل يونايتد 27 نقطة
17 – برايتون أند هوف ألبيون 26 نقطة
18 – فولهام 26 نقطة
19 – وست بروميتش 18 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة

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