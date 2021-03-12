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التعاون السعودي يتوصل لاتفاق مع الصربي نيستو خلفاً لكارتيرون

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، عن توصل نادي التعاون السعودي إلى اتفاق مع الصربي نيستو، لتولي مهمة تدريب الفريق خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة نادي التعاون اتفقت أمس الخميس مع الصربي نيستو، ليحل مكان الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين، قبل إعلان نادي الزمالك المصري عن التعاقد معه.


ومن المتوقع أن يصل المدرب الصربي إلى مدينة بريدة اليوم للتوقيع رسمياً مع النادي.


وأشارت المصادر نفسها إلى أن السبب الرئيسي الذي أدى إلى إلغاء عقد المدرب الفرنسي كارتيرون، هو ارتفاع الراتب الشهري، والذي يصل إلى 150 ألف دولار.


وانتقل كارتيرون لتدريب الزمالك، خلفاً للمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

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