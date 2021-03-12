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فورمولا وان.. مشاكل لفريق مرسيدس في اليوم الأول من تجارب البحرين

الجمعة 12/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
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يواجه فريق مرسيدس مشاكل في اليوم الأول من التجارب الشتوية لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا 1. 

حيث انطلقت مجريات موسم 2021 من الفورمولا 1، مع استضافة حلبة البحرين الدولية للتجارب الشتوية التي تمتد على ثلاثة أيامٍ.

وبالنسبة لفريق مرسيدس، فإن أبطال العالم يتجهون إلى الموسم الجديد كأبرز المرشحين للمحافظة على سيطرتهم الممتدة منذ بدء الحقبة الهجينة للفورمولا 1 في 2014.

ولكن، مع بدء التجارب الشتوية، توجه فالتيري بوتاس لإكمال لفاته الأولى مع سيارة ‘دبليو 12’، وأكمل لفةً استطلاعيةً وحيدةً ثم عاد إلى منطقة الصيانة.

بعد ذلك، ومع تحليل المعطيات، اختار فريق مرسيدس وضع الحواجز لحجب الرؤية عن مرآبه، ما أشار إلى وجود ‘مشكلة ضخمة’ في السيارة، في ظل عدم إكمال بوتاس لأية لفات إضافية.

وأكد فريق مرسيدس أن سبب ذلك هو مواجهة مشكلة في علبة التروس، وأن الفريق اختار استبدال علبة التروس بالكامل ومن ثم التحقيق في أسباب المشكلة.

هذا الأمر يعني أن بوتاس لن يشارك في المرحلة الأولى من التجارب، وقد يتأخر، نظراً لأن استبدال علبة التروس قد يستغرق حوالي ساعة كاملة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق مرسيدس أكد بأن بوتاس هو من سيشارك في الحصة الصباحية، الممتدة لأربع ساعاتٍ، فيما يستلم زميله بطل العالم السباعي لويس هاميلتون مهام القيادة في حصة بعد الظهر، ومن غير الواضح إن كانت هناك تعديلات على هذا البرنامج في ظل مشكلة علبة التروس، خصوصاً وأن التجارب تقتصر على ثلاثة أيامٍ فقط.

في الوقت ذاته، كانت هناك بعض التقارير خلال الفترة الشتوية بأن فريق مرسيدس يواجه مشاكل مع وحدة الطاقة، علماً أن الفرق التي تستخدم وحدة طاقة مرسيدس، أستون مارتن، ماكلارين، وويليامز، تشارك في التجارب وفقاً لبرنامجها دون أية مشاكل حتى الآن.

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