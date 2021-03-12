حملة مكبرة على إشغالات حي ثالث الإسماعيلية (صور)

شن حي ثالث في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة علي الإشغالات والتفتيش علي تراخيص المقاهي ومعارض السيارات، وذلك بالاشتراك والتعاون مع شرطة المرافق، وذلك بنائ على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بهدف عودة الانضباط للشوارع في كافة الإحياء والمراكز والمدن.



واستهدفت الحملة مناطق محيط ميدان ٣٠ يونيو، والشارع الفاصل بين المنطقة السابعة وأرض الجمعيات، وطريق صبري مبدي، ومنطقة الخامسة، وذلك بأشراف محمود الصوري رئيس حي ثالث، ونائبه إبراهيم سعد مطر، والمقدم أشرف الأرضي وكيل شرطة المرافق.



وقال محمود الصوري رئيس حي ثالث الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن تحرير ١٢ محضرأ إشغال والتحفظ علي ٥٠ كرسي، و٢٠ طاولة وبعض المواد الغذائية، وعدد ٥ ميزان، و٦ ستاندات، كما تم مراجعة تراخيص ٣ معارض للسيارات و٢ مغسلة و٥ محال وهدم عدد ٢ سور يعيق مخالف.



وأكد رئيس حي ثالث، انه لم يعد هناك مجال لأي إنفلات وسيعود الانضباط لشوارع الحي مره أخرى، وأننا مستمرون في الحملات علي جميع المحال، والمقاهي، ومعارض السيارات، والأكشاك المخالفة، وذلك بهدف الانضباط للشوارع والميادين، مؤكدًا علي رفع جميع أكوام القمامة أول بأول من جميع أنحاء الحي.

