ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة ١٢ مارس.









وتلعب اليوم مباراة وحيدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز بين فريقي سموحة وأسوان.









وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز:





1- الزمالك 33 نقطة.

2- الأهلي 27 نقطة.

3- بيراميدز 25 نقطة.

4- مصر للمقاصة 24 نقطة.

5- إنبي 23 نقطة.

6 - المصري 22 نقطة.

7- الاتحاد السكندري 22 نقطة.

8- الجونة 21 نقطة.

9- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة.

10- سموحة 19 نقطة.

11- غزل المحلة 19 نقطة.

12- أسوان 17 نقطة.

13- المقاولون العرب 15 نقطة.

14- البنك الأهلي 14 نقطة.

15- طلائع الجيش 13 نقطة.

16- الإسماعيلي 10 نقاط

17- الإنتاج الحربي 10 نقاط.

18- وادي دجلة 9 نقاط.



