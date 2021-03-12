



دعاء ليلة الاسراء والمعراج 1442-2021.. وأجمل الأدعية الواردة في السنة النبوية





دعاء ليلة الاسراء والمعراج 1442-2021، هو أكثر ما يبحث عنه المسلمون خلال الساعات الجارية وذلك مع بداية ليلة الإسراء والمعراج والتي قالت عنها دار الإفتاء المصرية بأنها ستبدأ من مغرب يوم الأربعاء وحتى فجر يوم الخميس الموافق 11 مارس 2021، ولذا يتوجب على كل المسلمون في كل بقاع الأرض اغتنام تلك الساعات وقضائها في العبادات والطاعات وخاصة دعاء الاسراء والمعراج والأدعية الواردة في السنة النبوية في فضل تلك الليلة.





دعاء ليلة الاسراء والمعراج 1442-2021

تعد ليلة الاسراء والمعراج من بين أفضل الليالي التي يستحب فيها الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، حيث وردت العديد من الأحاديث النبوية في فضل دعاء ليلة الإسراء والمعراج وكذلك جاءت العديد من الآيات القرآنية للحديث عن فضل تلك الليلة والتي يتوجب على المسلمون اغتنامها في الأعمال الصالحة.





وقد وردت العديد من الأدعية الجميلة التي يمكن أن تستخدم في الدعاء في ليلة الاسراء والمعراج من قبل المسلمون في كل أنحاء العالم، وهي على النحو التالي:





- “اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي”





أجمل أدعية ليلة الاسراء والمعراج

يمكن للمسلم أن يدعو في ليلة الإسراء والمعراج بأي دعاء يخطر على باله وأن يتضرع إلى الله بكل ما يجول في خاطره، طالبًا من الله سبحانه تعالى القبول، وقد جاء أجمل دعاء ليلة الاسراء والمعراج على النحو التالي:





- «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي؟، إِلَى بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي؟ أَوْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي؟، إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، وَلَكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتِ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مِنْ أَنْ يَنْزِلَ بِي غَضَبُكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطِكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِكَ».



