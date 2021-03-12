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سعر الدولار اليوم الجمعة 12-3-2021
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:08 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الجمعة 12 مارس 2021.
سعر الدولار اليوم الجمعة 12-3-2021
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبى الإسلامي
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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