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تفاصيل مصرع سائق "توك توك" صدمته سيارة ملاكى بحلوان

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة حلوان الجزئية بدفن جثة سائق توك توك صدمته سيارة ملاكي حال استقلال مركبته، وتسليم الجثة لذويه.

وكشفت التحقيقات أن أثناء استقلال الضحية مركبته اصطدم به سائق سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكى مما أدى إلى وفاة الضحية فى الحال، وتبين تهشم السيارتين بالكامل من الأمام، وأمرت النيابة بالتحفظ على السائق المتسبب فى الحادث لبدأ التحقيق معه.

تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من الاهالي بمنطقة المساكن الاقتصادية، مفاده مصرع سائق توك توك في حادث تصادم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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