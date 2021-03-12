بعد انضمامها لأفضل 100 عالميا.. جامعة المنصورة: اهتمامنا ليس بـ"الكم" فقط (فيديو)

قال الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، إن جامعة المنصورة هي الجامعة المصرية الوحيدة في الترتيب العالمي ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، واحتلت الترتيب رقم 94.





وأضاف "حافظ"، خلال اتصال عبر "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن جامعة المنصورة حازت على المركز 102 العالم الماضي بالتصنيف، وجرى تحسين 8 مراكز في العام الجاري لتصبح في المركز 94 على مستوى العالم، والبحث العلمي يشكل أكثر من 60% من وزن التصنيف، وهو ما تتميز به الجامعة.





وأوضح أن تفوق جامعة المنصورة لم يأتي من فراغ، ولكن جاء نتيجة لمجهود أعضاء هيئة التدريس، ودعم الجامعة والدولة للبحث العلمي، مضيفا: "احنا بنعمل حوافز النشر لأعضاء هيئة التدريس لنشر أبحاث دولية"، وفي 2018 تم صرف 2.8 مليون جنيه للحوافز، وفي 2019 جرى زيادتها لتصبح 3.5 مليون جنيه، وفي 2020 ارتفعت لـ 10.5 مليون جنيه، أي 3 أضعاف.





وتابع أن التصنيف الدولي يحتاج لإدارة خاصة، حيث تم الاستعانة بخبراء الجامعة و3 مدرسين بالجامعة شباب، وكانت إدارة حكيمة، بالخبرة والشباب وأعضاء هيئة التدربس.



