كشف ملابسات واقعة تغيب فتاة بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى متضمنًا منشور يُفيد تغيب طالبة بالمرحلة الثانوية، عقب خروجها من المدرسة وأدائها الإمتحانات.



بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات بهذا الشأن، وبالتواصل مع والد الفتاة (مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط) قرر بأن نجلته عقب آدائها الإمتحان لم توفق فى الإجابة فقامت بإستقلال قطار للسفر إلى (عمها، مقيم بمحافظة القاهرة) إلا أنها قامت بالنزول فى محافظة الإسكندرية عن طريق الخطأ وتواصلت معه وأنه فى طريقه لإحضارها والعودة بها للمسكن.



وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة أبنوب والد الفتاة المتغيبة وبرفقته نجلته، وأفاد بمضمون ما سبق ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



