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ضبط 5486 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:23 ص
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5486 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1880) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(248) مخالفة السير بدون تراخيص.
(7) مخالفات الدراجات النارية.
(48) مخالفة موقف عشوائى.
(28) مخالفات شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
(1880) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(248) مخالفة السير بدون تراخيص.
(7) مخالفات الدراجات النارية.
(48) مخالفة موقف عشوائى.
(28) مخالفات شروط التراخيص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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