نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:-



فى مجال حماية الثروة الزراعية

الطب البيطرى: ضبط عدد (1) محل جزارة "بدون ترخيص" – عدد (1) عيادة بيطرية بنطاق مديرتى أمن (القليوبية – الشرقية) بمضبوطات بلغت (5،75 طن لحوم " بقرى – ضانى"ذبح خارج المجازر منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى – 55 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومحظور تداولها) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.

فى مجال حماية البيئة



المواد الغذائية: ضبط عدد (2) شركة ومصنع" بدون ترخيص" عدد (2) مستودع ومخزن بدون ترخيص بنطاق مديريتى الجيزة والشرقية بمضبوطات بلغت (572،769 طن - 8469 عبوة مواد غذائية) مجهولة المصدر ومتغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية ومغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.



إلقاء المخلفات: ضبط عدد (2) قضية (إلقاء مخلفات بالطريق العام) بنطاق المنطقة المركزية.. بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

عوادم السيارات: ضبط عدد (33) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق مديرية أمن القليوبية.





فى مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (31) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية.



فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية

ضبط عدد (45) قضية ( تلوث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن الشرقية.



فى مجال الملاحة الداخلية

ضبط عدد (9) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.. بنطاق المنطقة المركزية.



فى مجال حماية منافع الرى والصرف

ضبط عدد (3) قضايا (رسو مخالف) بالمخالفة لقانون الرى والصرف.. بنطاق المنطقة المركزية.



فى مجال الإجراءات الإحترازية

ضبط عدد (11) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



