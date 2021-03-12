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جهود الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم)

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم إلحاقه بوظيفة بإحدى الجهات الحكومية، زاعمًا له علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام( المشكو فى حقه، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات بأن المتهم المذكور محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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