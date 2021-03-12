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صراع شرس بين تشيلسي ومان يونايتد لضم حارس ميلان الذهبي

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 ص
دوناروما
دوناروما
وكالات
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن هناك صراع شرس بين مانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل ضم حارس ميلان دوناروما، الذي من المقرر أن ينتهي عقده هذا الصيف.

يتفاوض وكيل اللاعب، مينو رايولا، على صفقة جديدة مع نادي ميلان، لكنه فشل حتى الآن في التوصل إلى اتفاق مع النادي، بشأن مطالب دوناروما المتعلقة بالأجور.

ومن المفترض أنه ذلك فتح الباب أمام كل من يونايتد وتشيلسي، للانقضاض على الحارس الدولي الإيطالي في الصيف المقبل، والذي يعد من أهم حراس الكرة العالمية في الوقت الحالي.

ورغم وجود الثنائي ديفيد دي خيا، ودين هندرسون، إلا أن يونايتد يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، لاسيما بعد التقارير التي انتشرت بالاستغناء عن أحد الثنائي المذكور.

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