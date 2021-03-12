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القراءة ونشر ثقافة الحوار" بثقافة البحر الأحمر

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:33 ص
بوابة الفجر
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة بثقافة البحر الأحمر، حيث بثت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "القراءة ونشر ثقافة الحوار" قدمها محمود محمد، وأشار إلى أن القراءة هى الوسيلة المهمة للوصول إلى الوعي والثقافة وقد أثبتت الدراسات أن للقراءة دورا كبيرا في تنشيط الذاكرة والحصول على المعرفة، وأن ثقافة الحوار هى نتاج القراءة والمعرفة، بينما نفذ قصر ثقافة الغردقة ورشة فنون تشكيلية لتصميم مجسمات فنيه بالفوم الجليتر والكانسون لتصميم حافظة اكسسوارات، كارت معايدة، شنطة يد بمناسبة الإحتفال بعيد الأم مع اخصائية الفنون التشكيلية بالقصر.

أقام بيت ثقافة ام الحويطات محاضرة ثقافية بعنوان "توعية لتأهيل المجتمع للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة" تحدث فيها أحمد رضوان قائلا على الرغم من إهتمام الدولة بتوفير جميع متطلبات ذوى الإحتياجات الخاصة، إلا أن الوعى المجتمعى بطبيعة حالهم ومدى مقدرتهم على العطاء ما زالت تحتاج لنظرة أكثر إنفتاحا، وتحتاج بطبيعة الحال للتثقيف خاصة أن كثيرا من الأسر تفتقد الأسس العلمية فى التعامل مع ابنها، مما يهدد مستقبله بسبب عدم تقديم الرعاية المناسبة له أو الحرص الشديد عليه، الذى يؤدى إلى نتيجه سلبية فى عدم قدرته على التعامل مع المجتمع الذى حجبته أسرته عنه، ليولد لديه الخجل وعدم امتلاك الثقة بقدراته .

أعد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة "حماية ذوى الإحتياجات الخاصة من مخاطر  فيروس كورونا" قدمها محمد حسين قائلا من الضروري لمقدمي الرعاية من الأسرة والموظفين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية مراعاة هذه الإحتياجات من أجل توفير الرعاية والدعم المناسب لهم، كما نظم بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "المناهج المعاصرة لقراءة النص" وهى ضمن برنامج القراءة الوطنى وتحدثت هدى محمد قائلة ان علماء الأمة الإسلامية، المفكرون منهم والأصوليون والفقهاء والمفسرون واللغويون قد وضعوا لفهم الوحي الإلهي القواعد والضوابط اللغوية .

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