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غضب في الأهلي من تراجع مستوى نجمه
الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 ص
ريهام عبد المحسن
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سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الجهاز الفني للأهلي على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بسبب تراجع مستوى حسين الشحات نجم الفريق في الفترة الماضية.
ويفكر الجهاز الفني للقلعة الحمراء بجدية في جلوس الشحات على مقاعد البدلاء ولكن هناك أزمة كبيرة بسبب عدم وجود بديل له في ظل الإصابات المتكررة للاعب طاهر محمد طاهر بالإضافة إلى إيقاف محمود عبد المنعم كهربا.
ويشتكي الشحات في الوقت الحالي من إجهاد كبير ويبرر ذلك للجهاز الفني عند الحديث معه عن سبب تراجع مستواه الفني وعدم قيامه بالضغط على دفاعات الفريق المنافس.
وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤخرًا استبدال حسين الشحات بين شوطي مباراة الإسماعيلي من أجل مشاركة مروان محسن الذي قدم آداء جيد في المباراة.
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