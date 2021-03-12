Advertisements

غضب في الأهلي من تراجع مستوى نجمه

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:30 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام عبد المحسن
Advertisements

سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الجهاز الفني للأهلي على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بسبب تراجع مستوى حسين الشحات نجم الفريق في الفترة الماضية. 

ويفكر الجهاز الفني للقلعة الحمراء بجدية في جلوس الشحات على مقاعد البدلاء ولكن هناك أزمة كبيرة بسبب عدم وجود بديل له في ظل الإصابات المتكررة للاعب طاهر محمد طاهر بالإضافة إلى إيقاف محمود عبد المنعم كهربا.

ويشتكي الشحات في الوقت الحالي من إجهاد كبير ويبرر ذلك للجهاز الفني عند الحديث معه عن سبب تراجع مستواه الفني وعدم قيامه بالضغط على دفاعات الفريق المنافس.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤخرًا استبدال حسين الشحات بين شوطي مباراة الإسماعيلي من أجل مشاركة مروان محسن الذي قدم آداء جيد في المباراة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني حسين الشحات الاهلي

أخبار تهمك

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شرط أحمد سيد زيزو لتمديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين