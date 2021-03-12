غضب في الأهلي من تراجع مستوى نجمه





سادت حالة من الغضب والاستياء داخل الجهاز الفني للأهلي على رأسهم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني وذلك بسبب تراجع مستوى حسين الشحات نجم الفريق في الفترة الماضية.





ويفكر الجهاز الفني للقلعة الحمراء بجدية في جلوس الشحات على مقاعد البدلاء ولكن هناك أزمة كبيرة بسبب عدم وجود بديل له في ظل الإصابات المتكررة للاعب طاهر محمد طاهر بالإضافة إلى إيقاف محمود عبد المنعم كهربا.





ويشتكي الشحات في الوقت الحالي من إجهاد كبير ويبرر ذلك للجهاز الفني عند الحديث معه عن سبب تراجع مستواه الفني وعدم قيامه بالضغط على دفاعات الفريق المنافس.





وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مؤخرًا استبدال حسين الشحات بين شوطي مباراة الإسماعيلي من أجل مشاركة مروان محسن الذي قدم آداء جيد في المباراة.



