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وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:37 ص
بوابة الفجر
الفجر
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انطلقت صباح اليوم، الجمعة، فاعليات زيارة ميدانية إلى منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة والشهيرة بإنتاج التمور والصناعات الملحقة بها، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونائب محافظ الجيزة، والدكتور عز الدين جاد الله رئيس معمل النخيل بمعهد البحوث الزراعية، وكذلك برفقة أ. غادة على رئيس النادي النسائي في نيويورك والمدير الإقليمي لمؤسسة نيو إيجيبت، وعدد من السيدات المصريات المقيمات بالخارج ومتواجدات في مصر حاليا.

ويأتي ذلك في إطار بدء الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة "مصرية بـ100 راجل".

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن هذه الزيارة جاءت في الوقت الحالي نظرًا لضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري بما فيها تلك المتواجدة بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وتابعت: "نستهدف من هذه الزيارة الترويج للقرى المصرية المنتجة والدفع بها نحو الأسواق العالمية من خلال تصدير منتجاتها ذات الطابع المصري الأصيل والترويج لها خارجيًا"، مضيفة أن مشروعات إنتاج التمور تعد من المشروعات التي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى المهن المتعلقة بها من الجني والتعبئة والتغليف والتسويق والنقل وغيرهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية العمل على دعم أهالي منطقة الواحات بتقديم المشورة والرؤية الفنية والخبرات من المتخصصين المصريين بالخارج في مجالات مثل التعبئة والتخزين والتعليب وغيرها، مشيرة إلى أن الواحات البحرية تزخر بحوالي 3 ملايين نخلة، علاوة على أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تنتج التمور في العالم وتصدر إنتاجها من التمر الفاخر إلى نحو 42 دولة.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت مبادرة "مصرية بـ100 راجل" أواخر فبراير الماضي، بهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة السيدات المصريات بالخارج في دعم المبادرات الوطنية للدولة المصرية وطرق المشاركة، علاوة على إمدادهن بكافة الحقائق والمعلومات الموثقة عن مصر للتصدي للشائعات والأفكار المغلوطة وتصحيحها.
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج
وزيرة الهجرة تزور الواحات البحرية للترويج لتمورها برفقة سيدات مصريات بالخارج

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وزيرة الهجرة الواحات البحرية التمور

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