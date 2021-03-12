Advertisements

سقوط رئيس شركة عقراية لقيامه بإيهام المواطنين بإنشاء مشروع سكني

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة للتطويرالعقارى لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم.


فقد تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (رئيس مجلس إدارة شركة للتطوير العقارى كائنة بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى عدة قضايا جنائية) لقيامه بالنصب على المواطنين عقب إيهامهم بإنشاء مشروع سكنى وهمى، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية بالمشروع، وقيامه بتسويق المشروع من خلال صفحة الشركة محل عمله بمواقع التواصل الإجتماعى، ولقد أمكن التوصل إلى (4) من المجنى عليهم وإتهموه بالنصب عليهم.

بإستكمال الفحص وتطوير مناقشته أقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع والده (صاحب شركة للمقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيامهما بطرح وحدات سكنية " شاليهات " للبيع على قطعة أرض كانت مملوكة لوالده والتى تم الحجز عليها لصالح إحدى البنوك لتراكم المديونيات على الأخير، وبالفحص تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى (3 أحكام جنائية – 129 حكم جزئى ومتسأنف بإجمالى مدد سجن وحبس بلغت 88 سنة)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المتهم الثانى بإحدى الشقة المُستأجرة الكائنة بمدينة الإسكندرية.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبحوزته (كارنيه بإسمه منسوب صدوره لإحدى الجهات "مزور")، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال نجله "المتهم الأول" أيدها، كما أضاف بتحصله على الكارنيه المضبوط بحوزته من أحد العاملين السابقين لديه هربًا من الأحكام الصادرة ضده، كما أقرا المتهمين بإرتكابهما عدد (7) حوادث نصب أخرى بذات الأسلوب، وأمكن التوصل إلى المجنى عليهم وبسؤالهم إتهموهما بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

شرط أحمد سيد زيزو لتمديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 18 دقيقة

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ يوم

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مستريح القاهرة الجديدة 15 يوما

ضبط مالكي شركة عقارات بمدينة نصر استولوا على 30 مليون جنيه من المواطنين

"الوظيفة بـ500 جنيه".. ضبط 2 بتهمة النصب على الأهالي بالقاهرة

حبس دجال بالنزهة لاستيلائه على 400 ألف جنيه من سيدة

ضبط مدير شركة لقيامه بالنصب على المواطنين في النزهة

ضبط سائق بتهمة انتحال صفة رجل شرطة بالمطرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين