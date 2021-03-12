جهود الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر

مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر.



فقد أكدت معلومات إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية قيام تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتجميع مخلفات كُسب فول الصويا غير الصالحة للإستخدام، وذلك داخل قطعة أرض ملكه كائنة بجوار محل إقامته بدائرة القسم غير مستوفاة للإشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص، بقصد غربلتها وإعادة تعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وبيعها كأعلاف أسماك ودواجن غير مطابقة للمواصفات، وتعبئة ناتج الغربلة والعوادم لبيعها كسماد عضوى غير مطابق للمواصفات.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المشار إليها وضبط المدير المسئول وبحوزته كمية قدرها 70 طن من كُسب فول الصويا وناتج الغربلة غير الصالح للإستخدام على النحو التالى 34 طن كُسب فول صويا"علف أسماك ودواجن" غير مطابقة للمواصفات القياسية داخل عبوات بدون بيانات تجارية ينبعث منها روائح كريهة وحشرات حية وميتة وأتربة منتج نهائى معد للبيع – 36 طن سماد عضوى "ناتج الغربلة" غير مطابق للمواصفات القياسية يحتوى على شوائب وأتربة داخل عبوات بدون بيانات تجارية منتج نهائى معد للبيع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

