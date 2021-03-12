عاجل.. السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي



ومن جهة أخرى كان قد هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى الإسراء والمعراج، سائلًا الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.



و أرسل الوزير برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى سالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظهم الله جميعًا.



يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بمناسبة يوم الشهيد، وذلك حسبما أفادت قناة مصر الأولى.