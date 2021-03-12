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أفضل 5 مواقع لاختبار سرعة الإنترنت 2021

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:28 ص
بوابة الفجر
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يعد إجراء اختبار سرعة الإنترنت أفضل طريقة لمراقبة وتحليل سرعة اتصالك بالإنترنت، سواء كنت قد انتقلت إلى مزود خدمة إنترنت جديد أو كنت مهتمًا فقط بمعرفة السرعات التي تحصل عليها حاليًا. 

لمساعدتكم في إجراء اختبارات سرعة الإنترنت، نستعرض معكم أفضل 5 مواقع لاختبار سرعة الإنترنت التي يمكنك استخدامها الآن.

أفضل 5 مواقع لاختبار سرعة الإنترنت 2021

1. Ookla Speed Test
يعد Ookla Speed Test أحد أكثر مواقع اختبار السرعة شيوعًا. يقدم موقع الويب واجهة مبهجة بصريًا مع تمثيل مباشر لأمر ping وسرعة التنزيل وسرعة التحميل.

كما يتيح لك اختيار خوادم مختلفة لإجراء تحليل شامل، ويمكنك أيضًا إنشاء حساب لتتبع سجل اختبار سرعة الإنترنت الخاص بك. 

Ookla Speed Test متاح على مجموعة متنوعة من الأنظمة الأساسية بما في ذلك Android و iOS و Windows و Mac و Chrome و AppleTV.

وتتمثل أحد الجوانب الفريدة لـ Ookla Speed Test في أنه يوفر أيضًا القدرة على قياس جودة تجربة بث الفيديو، على الرغم من أنه يقتصر على iOS في الوقت الحالي.

2. Fast.com
Fast.com هو موقع ويب من Netflix لاختبار سرعة الإنترنت، وتعرض الصفحة الرئيسية سرعة التنزيل فقط، ويمكنك النقر فوق الزر "إظهار المزيد من المعلومات" لعرض تفاصيل أخرى بما في ذلك زمن الوصول وسرعة التحميل وموقع العميل والخادم.

3. Google Speed ​​Test
إذا كنت تستخدم Google كمحرك البحث الأساسي، فيمكنك فقط كتابة "اختبار السرعة" في شريط العناوين للتحقق من سرعة الإنترنت لديك. 

ستحصل على سرعة التنزيل وسرعة التحميل ووقت الاستجابة وموقع الخادم في نتائج الاختبار، بالإضافة إلى ذلك يقدم لك وصفًا موجزًا ​​لما يمكن أن تتوقعه من سرعة الإنترنت لديك بعبارات بسيطة.

4. SpeedOf.me
يعد SpeedOf.me خيارًا رائعًا آخر للتحقق من سرعة الإنترنت لديك، حيث يمنحك تمثيلها الرسومي فكرة أفضل لفهم تقلبات اتصالك.

يمكنك الحصول على سرعة التنزيل وسرعة التحميل ووقت الاستجابة بالإضافة إلى السرعات القصوى، كما يمكنك تنزيل سجل اختبار السرعة كملف CSV من هذا الموقع. 

5. Testmy.net
يوفر Testmy.net خيار اختبار سرعة التنزيل وسرعة التحميل ووقت الاستجابة بشكل منفصل، وهناك أيضًا نسخة مجمعة لاختبارها جميعًا. 

الجيد في Testmy.net هو النتائج التي يقدمها في صفحة نتائج الاختبار، حيث يُظهر لك متوسط ​​سرعة الإنترنت في مدينتك وبلدك وفي العالم. 

كما يشير أيضًا إلى مدى بطء سرعة الإنترنت لديك عند مقارنتها بمتوسط ​​المضيف، ولكن توافر خوادم الاختبار محدود مع هذا الموقع.

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