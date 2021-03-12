ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب"توصيل الأسلاك".



تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم بإكتشافه سرقة الدراجة النارية ملكه حال توقفها أمام مسكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بالجيزة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستولى عليها، وبمواجهتهما إعترفا بسرقتها بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، وإتهمهما بالسرقة، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب " توصيل الأسلاك "، كما أقرا بإرتكابهما عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجتان المستولى عليهما بمكان إخفائهما بعقار تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الدراجتين، وإتهماهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

