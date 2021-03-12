Advertisements

جهاز "حدائق أكتوبر" يبدأ تنفيذ خطة زراعة النخيل بشوارع وطرق المدينة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

صرح  المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم البدء في زراعة النخيل المثمر بالشوارع والطرق بالمدينة ضمن خطة تطوير وزيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، لما لها من آثار بيئية وجمالية واضحة على المظهر الحضاري للمدينة.


وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه  تم البدء في توريد زراعة عدد 30 نخلة مثمرة أمام مبني جهاز المدينة،  وطريق جامعة زويل، مؤكداً آنه سيتم  استكمال خطة زراعة العديد من النخيل المثمر في الفترة المقبلة.
وأضاف المهندس محمد مصطفى، أنه تم وضع خطة لري الأشجار المثمرة والحفاظ عليها لتلبي الغرض من زراعتها، مشيراً إلي أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ الأعمال التي تضفي مظهرا جماليا على المدينة، وتلبي رغبة سكانها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة 6 اكتوبر زراعة النخيل جهاز مدينة 6 أكتوبر

أخبار تهمك

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ يوم

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 12 ساعة

شرط أحمد سيد زيزو لتمديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

" مدبولى": 6٫9 مليار جنيه استثمارات فى مدينة 6 أكتوبر فى العام المالى 2017/2018

مدبولى: 5٫2 مليار جنيه بخطة العام المالى الحالى لمدينة 6 أكتوبر لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية

وزير الإسكان: جهاز مدينة ٦ أكتوبر يضع خطة لمراقبة المنشآت الصناعية

"الإسكان": تكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء بمدينة النوبارية الجديدة

رئيس جهاز 6 أكتوبر: رفع كفاءة 23 عمارة بالحي السادس

استكمال زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمدينتى السادات والنوبارية الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين