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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-3-2021 والقنوات الناقلة

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد المباريات في الدوريات الأوروبية والعربية اليوم الجمعة 12 مارس 2021.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-3-2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
نيوكاسل يونايتد X أستون فيلا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 PREMIUM

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ليفانتي X فالنسيا – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
لاتسيو X كروتوني – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN SPORT HD 4  
أتالانتا X سبيزيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
أوجسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة beIN SPORT HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ستاد ريمس X ليون – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD 6  

مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير  X بشكتاش – الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة X أسوان – الساعة الثالثة عصرا على قناة on sport

 

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