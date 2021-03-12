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البحرين تشهد انطلاق الاختبارات الاستعدادية لموسم فورمولا1

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:38 ص
فرق فورمولا وان
فرق فورمولا وان
وكالات
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شهد اليوم الجمعة، انطلاق الاختبارات الاستعدادية للموسم الجديد في البحرين، من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، وذلك بمشاركة الوافد الجديد لفورمولا1، ميك شوماخر، وسائق فريق مرسيدس، فالتيري بوتاس.

قطع نجل الأسطورة مايكل شوماخر الفائز بلقب بطولة العالم لفورمولا1، سبع مرات، ميك شوماخر، أول لفات له في الاختبارات بسيارة فريق هاس، وقال قبل الانطلاق إنه متحمس للغاية.

أما الوافد الجديد الآخر، زميل شوماخر بالفريق، نيكيتا مازيبين، فسيشارك في الاختبارات بعد ظهر اليوم.

وبدأ بوتاس اختبارات سيارة مرسيدس، وقد واجه الفريق بعض المشكلات في صندوق التروس في وقت سابق، ومن المقرر أن يشارك زميله لويس هاميلتون، في الاختبارات بوقت لاحق اليوم.

وكان من بين المشاركين أيضاً في بداية الاختبارات، بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتيل، الذي انضم حالياً لفريق أستون مارتين، وذلك بعد عدم تجديد عقده من جانب فريق فيراري بنهاية الموسم الماضي.

وتقام الاختبارات في البحرين حتى بعد غد الأحد، وذلك قبل أن تنطلق منافسات بطولة العالم بإقامة سباق الجائزة الكبرى البحريني في 28 مارس.

وكان من المفترض أن تنطلق بطولة العالم عبر سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 21 مارس (، لكن السباق تأجل إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد.

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فورمولا 1 فرق فورومولا 1 رياضة

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