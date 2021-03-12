Advertisements

مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

الجمعة 12/مارس/2021 - 11:58 ص
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
تأكد سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع بعثة الفريق المتجهة إلى الكونغو، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

واستخرج الجهاز الاداري للنادي الأهلي، تأشيرة لسفر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.

ويشارك معلول في تدريبات الفريق المقرر لها غدٍ السبت قبل السفر إلى الكونغو، بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية.

وتتوجه بعثة المارد الأحمر، إلى كينشاسا، غدٍ السبت على متن طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيتا كلوب فيتا علي معلول رياضة دوري ابطال افريقيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يعلن رسميا تعيين كارتيرون مدربا جديدا للفريق

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

منذ حوالي 7 ساعات

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 41 مصابا بكورونا وتصدر البيان اليومي

منذ حوالي 12 ساعة

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

منذ حوالي 3 ساعات

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

منذ حوالي 6 ساعات

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شرط أحمد سيد زيزو لتمديد عقده مع الزمالك

منذ ساعة و 21 دقيقة

صفقة ذهبية.. الأهلي يقترب من ضم فيراري الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوافقان على دراسة ألمانية لإنشاء مصنع إطارات

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بشرى لأهالي عدد من المحافظات.. 8 قرارات مهمة من الرئيس السيسي اليوم

منذ يوم

مفاجأة صادمة.. فيروس قاتل أقوى من كارثة كورونا يختبئ في "الحيوان X"

منذ يوم

عاجل.. موعد مشاركة محمود كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

بعد سجنها 10 سنوات.. وفاء مكي: الأنبياء اتحبسوا.. ولهذا السبب ابتعدت عن التمثيل

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر صورة إقرار ولي الأمر بعدم حضور ابنه للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة تطيح بنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:09 ص

عايز أشوفك قريب.. إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي وخالد يوسف هذه

"أنا بشر وبخاف".. رئيس لجنة مواجهة كورونا يفجر مفاجأة عن تناوله اللقاح (فيديو)

09:05 ص

إبراهيم عيسى يفجر مفاجأة عن عودة خالد يوسف.. ويكشف تفاصيل مكالمة السيسي له (فيديو)

10:56 م

اكتشاف وفاة مطربة شهيرة بعد يومين من الواقعة

06:36 ص

عاجل.. تجدد الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس

05:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين