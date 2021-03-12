مفاجأة سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

تأكد سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع بعثة الفريق المتجهة إلى الكونغو، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.





واستخرج الجهاز الاداري للنادي الأهلي، تأشيرة لسفر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، بعد تعافيه من إصابته الأخيرة.





ويشارك معلول في تدريبات الفريق المقرر لها غدٍ السبت قبل السفر إلى الكونغو، بعدما أكد الجهاز الطبي جاهزيته من الإصابة التي تعرض لها بالعضلة الخلفية.





وتتوجه بعثة المارد الأحمر، إلى كينشاسا، غدٍ السبت على متن طائرة خاصة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي.





ويحل الأهلي ضيفًا على فيتا كلوب، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



