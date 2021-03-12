غدا فى أتيليه العرب.. معرضان لمحمد مندور وأمل نصر بحضور نوار وعبلة









يشهد أتيليه العرب للثقافة والفنون، جاليري ضي، غدا السبت 13 مارس، معرضين شخصيين للفنان الكبير محمد مندور والناقدة الفنانة أمل نصر.





يفتتح المعرضين الفنان الدكتور أحمد نوار والفنان الدكتور محمد عبلة والناقد التشكيلي هشام قنديل، بحضور عدد من الفنانين التشكيليين وأساتذة الجامعات المصرية والعربية وشخصيات صحفية وإعلامية.





يحمل معرض محمد مندور وهو أحد أهم الخزافين المصريين المعاصرين عنوان "فرح بالطين"، ويأتي معرض الفنانة أمل نصر تحت عنوان "سيرة بدائية"، ويستمر العرض لأعمال الفنانين داخل قاعة ضي لمدة شهر كامل.





يقام علي هامش المعرضين ندوة حول تجربة الفنانين الكبيرين، بمشاركة نخبة من الفنانين والنقاد.





الفنان محمد مندور من مواليد 1950 بمدينة الفسطاط بالقاهرة، عمل منذ طفولته في فواخير الفسطاط ثم التحق عام 1967 بأتيليه حلوان، الذي أنشأته الفنانة صفية حلمي حسين، والمرحوم الفنان محمد هجرس، وأقام أكثر من 50 معرضا خاصا، وشارك في المعارض القومية والجماعية بمصر والخارج.





والفنانة أمل نصر من مواليد الإسكندرية 1965 ، حاصلة على بكالوريوس فنون جميلة قسم التصوير وهى الأولى على أقسام الفنون مع مرتبة الشرف 1988 وعينت معيدة بقسم التصوير منذ تخرجها وحاصلة على ماجستير في التصوير 1993.



